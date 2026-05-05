Из-за взрыва на шахте в Колумбии заблокированы 12 шахтеров

В центральной части Колумбии в угольной шахте после взрыва остаются заблокированы 12 шахтеров. Взрыв был вызван скоплением газа. Во время инцидента в шахте находилось 15 человек. Трое из них смогли выбраться самостоятельно, сообщает Associated Press.