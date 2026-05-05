Два человека пострадали в Брянской области в результате атаки ВСУ

Два человека получили ранения в селе Демьянки Брянской области в результате БПЛА-атак украинской армии.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявил он в Telegram.
Ранее силы ПВО армии России в вечернее и в ночное время поразили десять украинских беспилотников над Ростовской областью.
За ночь над Ленобластью сбили 18 БПЛА ВСУ.
Силы ПВО армии России сбили дрон ВСУ, летевший на Москву.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше