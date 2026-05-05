Сбили 10 дронов в Ростовской области — поврежден частный дом

В Ростовской области вечером и ночью отражена атака беспилотников. Силы ПВО уничтожили десять БПЛА. Опасность новых ударов сохраняется.

Аппараты сбиты в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. В поселке Теплые Ключи Кашарского района после удара эвакуировали жильцов одной из квартир частного дома. Пострадавших нет, люди размещены у родственников.

Повреждены кровля, окна и ограждение участка. На место направлены специалисты для оценки последствий и ущерба. Жителям пообещана необходимая помощь.

Ранее беспилотники атаковали Чувашию. Под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ, один человек пострадал, угрозы его жизни ничего не угрожает.

До этого в Белгородской области в Грайвороне в результате удара FPV-дрона ранен мирный житель. У него диагностированы осколочные ранения ног.

На фоне продолжающихся атак в зоне специальной военной операции начали испытывать новый наземный дрон «Штурмовик». Аппарат проходит апробацию в боевых условиях.

Разработка позиционируется как малозаметный и маневренный наземный беспилотник, предназначенный для доставки боевой части массой до 20 килограммов. Конструкция позволяет использовать его в режиме «дрона-ждуна» благодаря компактным габаритам.

Сообщается, что прототипом для устройства стала колесная боевая конструкция времен Первой мировой войны, известная как «Царь-танк». Название связано с предполагаемым применением в штурмовых подразделениях.

Управление аппаратом осуществляется по волоконно-оптической линии связи, что обеспечивает дальность до 30 километров и снижает уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы. Также заявлена устойчивость к грязи и осадкам.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
