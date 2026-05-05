Судовладельцы Петербурга отменили почти 50% ночных экскурсий после запрета Комтранса

В Санкт-Петербурге за месяц с момента введения запрета на ночное движение маломерных судов в центральной акватории Невы отменено около 50% водных экскурсий. Об этом на заседании профильной комиссии Законодательного собрания сообщил депутат Алексей Цивилев. Отрасль несет ощутимые экономические потери, судовладельцы просят власти разделить «серых» перевозчиков и легальных операторов, пишет «Деловой Петербург».

Источник: Коммерсантъ

Запрет, вступивший в силу 1 марта 2026 года, обсудили на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в ЗакСе. В Государственной инспекции по маломерным судам отметили, что в Петербурге насчитывается 3,5 тыс. маломерных судов, и акватория Невы физически не способна вместить всех желающих одновременно.

Господин Цивилев добавил, что помимо дискуссии о ночной навигации обсуждаются системные изменения в отрасли: наведение порядка с оборотом наличных при оплате поездок, приведение причалов к единому стилю, а также увеличение сроков аренды причалов с нынешних трех лет до долгосрочных. Это, по мнению крупных перевозчиков, позволит компаниям инвестировать в обновление флота и причальной инфраструктуры.