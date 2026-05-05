ФНС: число самозанятых в России превысило 15 млн

Количество самозанятых граждан России за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 млн.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы.

«Число россиян на этом налоговом режиме за прошлый год выросло на 26,8% и составило 15,427 млн», — говорится в публикации.

При этом по итогам 2024-го в России самозанятых граждан было 12 млн.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что самозанятые россияне не делают обязательных отчислений и рискуют остаться без достаточных пенсионных накоплений.