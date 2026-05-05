МИД Китая призвал мир вспомнить итоги Токийского процесса

Токийский процесс проходил в Токио с 1946 по 1948 годы. Специальный судебный орган составили представители СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индии и Филиппин. Из 29 обвиняемых высших чинов Японской империи 25 были приговорены к повешению или тюремному заключению, в том числе к пожизненному. Премьер-министры Коки Хирота и Хидэки Тодзио были казнены во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. Еще один премьер Фумимаро Коноэ совершил самоубийство накануне ареста.