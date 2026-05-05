В Кривом Роге родным отказали — сына не отпустили на похороны матери из ТЦК

В Кривом Роге Днепропетровской области похоронная колонна подъехала к зданию территориального центра комплектования, пытаясь добиться краткого освобождения мобилизованного мужчины для прощания с матерью. Получить разрешение не удалось.
По словам родственников, мужчину забрали накануне, а в день обращения были назначены похороны. У здания ТЦК ожидала процессия, пока близкие пытались договориться у ограждения.
Изначально, как утверждается, на просьбы не реагировали. Позже один из сотрудников центра, находясь за забором, сообщил, что отпускать мобилизованного не будут даже под конвоем.
Родные настаивали, что речь идет об единственном сыне умершей, и просили пойти навстречу. Ответа на эти обращения не последовало.
Отмечается, что подобные ситуации происходили и ранее: в отдельных случаях повестки вручались людям, направлявшимся на похороны, а также предпринимались попытки задержания мужчин во время прощаний. Обстоятельства каждого эпизода не раскрываются.
