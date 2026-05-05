Al Jazeera назвал возможный визит Путина на саммит G20 крупной победой России

Возможный визит президента России Владимира Путина на саммит стран G20 стал бы крупным поражением Запада. Об этом заявил телеканал Al Jazeera.

Авторы материала отмечают, что возвращение России на саммит G20 имеет особую значимость: даже частичное участие Москвы разрушает представление о ее политической изоляции со стороны Запада. Присутствие РФ, особенно при личном участии Путина, свидетельствует о том, что страна не выведена из ключевых международных процессов и добиться ее полной изоляции не удалось.

Уточняется, что формат G20 принципиально отличается от G7, что дает России возможность взаимодействовать с государствами, многие из которых не поддержали санкционную политику. Участие Москвы открывает пространство для прямых и косвенных контактов с США и другими западными странами.

Как указывает Al Jazeera, возвращение России на встречу лидеров «двадцатки» укрепляет ее образ «незаменимой державы», учитывая ее значимую роль на энергетических и зерновых рынках, в сфере европейской безопасности и ядерной стабильности, а также в отношениях с Китаем, Индией и Ираном.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Москву на должном уровне представят на саммите G20 в Майами. По его словам, Россия получила приглашение от американского лидера Дональда Трампа. Песков считает, что это можно расценивать как предложение к продолжению диалога, начатого президентами РФ и США на Аляске.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выступила против идеи администрации Соединенных Штатов пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
