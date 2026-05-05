Al Jazeera назвал возможный визит Путина на саммит G20 крупной победой России

Авторы материала отмечают, что возвращение России на саммит G20 имеет особую значимость: даже частичное участие Москвы разрушает представление о ее политической изоляции со стороны Запада. Присутствие РФ, особенно при личном участии Путина, свидетельствует о том, что страна не выведена из ключевых международных процессов и добиться ее полной изоляции не удалось.