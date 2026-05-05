Возможный визит президента России Владимира Путина на саммит стран G20 стал бы крупным поражением Запада. Об этом заявил телеканал Al Jazeera.
Авторы материала отмечают, что возвращение России на саммит G20 имеет особую значимость: даже частичное участие Москвы разрушает представление о ее политической изоляции со стороны Запада. Присутствие РФ, особенно при личном участии Путина, свидетельствует о том, что страна не выведена из ключевых международных процессов и добиться ее полной изоляции не удалось.
Как указывает Al Jazeera, возвращение России на встречу лидеров «двадцатки» укрепляет ее образ «незаменимой державы», учитывая ее значимую роль на энергетических и зерновых рынках, в сфере европейской безопасности и ядерной стабильности, а также в отношениях с Китаем, Индией и Ираном.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Москву на должном уровне представят на саммите G20 в Майами. По его словам, Россия получила приглашение от американского лидера Дональда Трампа. Песков считает, что это можно расценивать как предложение к продолжению диалога, начатого президентами РФ и США на Аляске.
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выступила против идеи администрации Соединенных Штатов пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами.