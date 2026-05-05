США обстреляли гражданские суда — есть погибшие

Сообщается, что американские военные обстреляли два гражданских грузовых судна, приняв их за катера военно-морских сил Ирана. Инцидент произошел 5 мая. По имеющимся данным, погибли пять человек.
Изначально утверждалось, что целью стали шесть иранских скоростных катеров, однако впоследствии установлено, что поражены были небольшие лодки с людьми. Детали инцидента не раскрываются.
Накануне Центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале операции по обеспечению свободы судоходства через Ормузский пролив. В ней планируется задействовать около 15 тысяч военнослужащих.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что в случае атаки на американские корабли в проливе иранская сторона будет жестко ответственно наказана.
