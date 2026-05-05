Три человека пострадали при атаке БПЛА в Чебоксарах

Три человека получили ранения в результате БПЛА-атаки ВСУ на Чебоксары.
Об этом уведомила пресс-служба чувашского Минздрава.
«Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет», — отмечается в заявлении.
Ещё два человека находятся в состоянии лёгкой тяжести. Они получают помощь амбулаторно.
Ранее два человека получили ранения в селе Демьянки Брянской области в результате БПЛА-атак украинской армии.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше