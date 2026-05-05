Экс-главу Минсельхоза Новосибирской области Шинделова понизили в должности после громкой отставки

«Есть сигналы»: почему Шинделова отправили в отставку.
20 апреля 2026 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение об освобождении Андрея Шинделова от должности министра сельского хозяйства. Формулировка была сухой, но исчерпывающей: «накопившиеся претензии и сигналы».
Официально в правительстве региона долго не комментировали причины кадрового решения, однако источники в администрации указывали на целый «букет проблем», которые Минсельхоз не смог решить под руководством Шинделова.
Главным триггером отставки стала вспышка пастереллеза — опасного бактериального заболевания крупного рогатого скота, которая произошла в феврале 2026 года. Тогда сразу в нескольких сёлах Новосибирской области были зафиксированы очаги инфекции.
Последствия оказались катастрофическими для местных фермеров:
Введён карантин в зонах заражения.
Проведён массовый вынужденный забой скота — сотни голов были уничтожены, чтобы остановить распространение болезни.
Фермеры, вложившие средства в поголовье, остались без дохода и без скота.
Ветеринарные службы и хозяйства потеряли драгоценное время: по мнению экспертов, реакция профильного министерства была запоздалой и недостаточно оперативной.
По данным источников, именно неспособность Минсельхоза предотвратить распространение инфекции и организовать своевременную помощь аграриям стала последней каплей для губернатора.
Кроме того, в последние месяцы работы Шинделова поступали многочисленные жалобы от сельхозпроизводителей на бюрократические проволочки, задержки субсидий и отсутствие чёткой стратегии развития АПК. Ситуацию не спасло даже то, что в прошлом Шинделов считался «крепким хозяйственником» и имел опыт работы в сфере сельского хозяйства.
Понижение до инспекции: куда ушёл экс-министр.
Бывший министр довольно быстро нашёл себе новое место — пусть и с понижением в статусе.
5 мая 2026 года стало известно, что Андрей Шинделов приступил к обязанностям начальника Инспекции Гостехнадзора Новосибирской области. Об этом сообщил источник Сиб.фм, знакомый с ситуацией.
Гостехнадзор — далеко не самое громкое ведомство в структуре региональной власти. Если Минсельхоз курирует стратегию развития аграрного сектора, распределяет миллиардные субсидии и отвечает за продовольственную безопасность региона, то инспекция занимается контролем за техническим состоянием тракторов, комбайнов и прочей самоходной сельхозтехники. По сути, это надзорный орган без политического веса и бюджета.
Связаться с Андреем Шинделовым на момент публикации не удалось. Отметим, что на сайте Инспекции руководителем пока указана Ирина Ситохина, работающая в статусе и. о. с 9 июня прошлого года. Судя по всему, кадровые изменения вступят в силу только после официального вступления Шинделова в должность.
Кто теперь министр сельского хозяйства?
Через несколько дней после отставки Шинделова правительство региона объявило о назначении нового министра сельского хозяйства Новосибирской области. Им стал Андрей Михайлов — человек, хорошо знакомый с аграрной сферой и имеющий репутацию «кризис-менеджера».
Андрей Михайлов — уроженец Новосибирской области, выпускник аграрного института. Ранее он работал в администрациях Искитима и Бердска, а последние пять лет руководил Новосибирским районом.
Первоочередные задачи нового министра — ликвидация последствий эпизоотии, восстановление доверия фермеров и пересмотр системы ветеринарного надзора.
Эксперты отмечают: Травников выбрал не политическую фигуру, а «технаря», который должен в первую очередь навести порядок в хозяйстве, а не заниматься публичной риторикой.
Что в итоге.
История с отставкой Шинделова — классический пример того, как региональная власть «наказывает за провалы», но не выкидывает своих на улицу. Бывший министр продолжит карьеру, пусть и в менее престижной должности.
Для аграриев же главный вопрос сейчас — сможет ли новый министр исправить ситуацию, которую его предшественник довёл до эпидемии и массового забоя. Пока что в сёлах области продолжают работать комиссии по оценке ущерба, а фермеры ждут обещанных компенсаций.
