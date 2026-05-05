Атака на Чебоксары — число пострадавших выросло до трех

Чебоксары и окрестности подверглись атаке беспилотников. В результате пострадали три человека. Ограничения на полеты в местном воздушном хабе вводились на время обеспечения безопасности.
Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Позднее данные уточнили: один человек в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, угрозы жизни нет. Еще двое получили легкие травмы и проходят амбулаторное лечение.
Ситуация находится под контролем региональных властей. На месте работают оперативные службы.
В 00:51 мск были введены ограничения на полеты в воздушном хабе Чебоксар. В 2:44 мск их сняли после стабилизации обстановки.
О ночных атаках также сообщалось в других регионах. В частности, фиксировались инциденты в Москве и Ленинградской области.
В Курганской области ночью вводился режим «Ракетная опасность». Сообщение об угрозе появилось в 1:07 мск, после чего на местах начали работу дежурные службы и силовые ведомства.
В 3:03 мск режим был отменен. Жителей уведомили об отбое тревоги.
