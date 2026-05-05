Reuters: разведка США сочла безуспешной попытку замедлить ядерную программу Ирана

По данным разведки США, время, необходимое Ирану для создания ядерного оружия, не изменилось с прошлого лета, пишет Reuters со ссылкой на источники. В 2025 году аналитики подсчитали, что американо-израильская атака сдвинула сроки — от девяти месяцев до года.
Разведка полагает, что Иран сохранил все запасы высокообогащенного урана. По данным МАГАТЭ, этих запасов может хватить для создания 10 ядерных боезарядов. Эксперты отмечают, что материалы, вероятно, спрятаны в глубоких подземных туннелях, недоступных для авиаударов.