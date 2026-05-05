Новосибирский район не оставили без руководителя

Глава региона назначил Юрия Саблина временно исполняющим полномочия главы Новосибирского муниципального района. Это место освободилось чуть более недели назад, после того как предыдущий глава Андрей Михайлов был назначен вице-губернатором и министром сельского хозяйства НСО.
На встрече с активом Новосибирского района Андрей Травников отметил, что Саблин получил хороший опыт и школу работы в не менее сложном Искитимском муниципальном районе, который он возглавлял с 2021 года. Добавим, что Юрий Владимирович имеет большой опыт работы и в Новосибирском районе: с 2010 по 2021 годы он возглавлял администрацию рабочего посёлка Краснообск.
Ранее мы писали о начале посевной кампании в Новосибирской области.
Виталий Злодеев