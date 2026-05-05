Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский район не оставили без руководителя

Губернатор Андрей Травников сообщил о новом кадровом решении.

Источник: НДН.ИНФО

Глава региона назначил Юрия Саблина временно исполняющим полномочия главы Новосибирского муниципального района. Это место освободилось чуть более недели назад, после того как предыдущий глава Андрей Михайлов был назначен вице-губернатором и министром сельского хозяйства НСО.

На встрече с активом Новосибирского района Андрей Травников отметил, что Саблин получил хороший опыт и школу работы в не менее сложном Искитимском муниципальном районе, который он возглавлял с 2021 года. Добавим, что Юрий Владимирович имеет большой опыт работы и в Новосибирском районе: с 2010 по 2021 годы он возглавлял администрацию рабочего посёлка Краснообск.

Виталий Злодеев