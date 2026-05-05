МИД Беларуси отреагировал на недружественное заявление властей Армении

МИД Беларуси назвал циничным заявление Армении.

Источник: Комсомольская правда

В МИД Беларуси отреагировали на недружественное заявление властей Армении, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве назвали предвыборным популизмом недавнее недружественное заявлении спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, назвавшего Беларусь несамостоятельным государством. В МИД подчеркнули, что заявления спикера парламента Армении являются отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.

— Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках, — обратил внимание пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

В белорусском дипведомстве с сожалением констатировали такой циничный подход армянских властей. И указали на то, что Беларусь является суверенным государством, самостоятельно определяющим формат союзнических отношений с Россией.

— Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать, — подчеркнул представитель ведомства.

Кроме того, в МИД указали на то, что «сбалансированный» прозападный курс официального Еревана привел к депопуляции, хронической экономической нестабильности и полной внешнеполитической зависимости. И добавили, что Минск четко разделяет «братский армянский народ и его недальновидных представителей власти». А также напомнили о том, что белорусов и армян связывают прочные исторические узы, выразив убежденность, что со временем руководство Армении возвратиться к конструктивному диалогу с Беларусью.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об определенных нюансах в отношениях Беларуси с Сербией.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше