МИД Беларуси отреагировал на недружественное заявление властей Армении

В МИД Беларуси отреагировали на недружественное заявление властей Армении, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве назвали предвыборным популизмом недавнее недружественное заявлении спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, назвавшего Беларусь несамостоятельным государством. В МИД подчеркнули, что заявления спикера парламента Армении являются отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
— Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках, — обратил внимание пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.
В белорусском дипведомстве с сожалением констатировали такой циничный подход армянских властей. И указали на то, что Беларусь является суверенным государством, самостоятельно определяющим формат союзнических отношений с Россией.
— Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать, — подчеркнул представитель ведомства.
Кроме того, в МИД указали на то, что «сбалансированный» прозападный курс официального Еревана привел к депопуляции, хронической экономической нестабильности и полной внешнеполитической зависимости. И добавили, что Минск четко разделяет «братский армянский народ и его недальновидных представителей власти». А также напомнили о том, что белорусов и армян связывают прочные исторические узы, выразив убежденность, что со временем руководство Армении возвратиться к конструктивному диалогу с Беларусью.
