МИД Беларуси отреагировал на недружественное заявление властей Армении

Кроме того, в МИД указали на то, что «сбалансированный» прозападный курс официального Еревана привел к депопуляции, хронической экономической нестабильности и полной внешнеполитической зависимости. И добавили, что Минск четко разделяет «братский армянский народ и его недальновидных представителей власти». А также напомнили о том, что белорусов и армян связывают прочные исторические узы, выразив убежденность, что со временем руководство Армении возвратиться к конструктивному диалогу с Беларусью.