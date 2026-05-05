Орпо об украинских дронах над Финляндией — объяснение вызвало вопросы

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны после разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Его объяснение вызвало вопросы, пишет Ilta-Sanomat (IS).
По словам Орпо, дроны не направлялись в Финляндию намеренно и оказались на территории страны случайно. Он также признал, что существующие системы не позволяют перехватывать все аппараты, пересекающие границу.
Инцидент произошел вблизи российской границы. Изначально сообщалось об одном беспилотнике, позднее уточнили, что их было два.
После произошедшего Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства и довел эту позицию до украинской стороны.