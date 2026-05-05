ЕС и Литва ужесточают давление на Калининград — транзит под ударом

Отмечается, что, несмотря на действующие договоренности, вводятся дополнительные ограничения, затрагивающие социально-экономические возможности региона.
Ситуация обострилась после санкций 2022 года. Тогда Литва ограничила сухопутный транзит и ввела квоты на перевозку отдельных грузов по железной дороге.
В результате поставки из других регионов России были перенаправлены по морю через Балтийское море с использованием судов и паромов.
Позднее в Литве поднимался вопрос о дальнейшем ужесточении транзита российских грузов. В Москве предупреждали о рисках эскалации в случае попыток полной блокады региона.
