Родственники военнослужащих подразделений 155-й отдельной мехбригады ВСУ, переброшенных на Cумское направление, заявляют о намерении мстить сотрудникам территориальных центров комплектования. Такие заявления фиксируются на фоне сообщений о принудительной мобилизации, пишет ТАСС.
Отмечается, что отдельные подразделения бригады были перемещены с красноармейского направления в район Кондратовки Сумской области. В биографиях погибших упоминается мобилизация без согласия, а в откликах родственников звучат угрозы в адрес представителей ТЦК.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти усиливают контроль за призывом, ограничивая возможности уклонения от службы.
На этом фоне регулярно фиксируются конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов. Сообщается об усилении проверок в общественных местах, а также о попытках мужчин призывного возраста покинуть страну, нередко с риском для жизни.
Случаи открытых столкновений с представителями ТЦК происходят все чаще. Обстоятельства отдельных эпизодов не раскрываются.
