КНБ сообщил о тысячах задержанных и сотнях фактов контрабанды ГСМ на границе

В Комитете национальной безопасности предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в апреле 2026 года. В ней раскрыты масштабы нарушений на границе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Защита государственной границы: результаты апреля

В апреле Пограничная служба КНБ РК совместно с компетентными органами обеспечила защиту государственной границы и предотвратила множество нарушений законодательства.

Основные результаты:

  • Задержано 4113 нарушителей, из них 3545 — иностранцы.

  • Предотвращено 985 фактов незаконного перемещения товаров и грузов.

  • Изъято более 30 тонн ГСМ.

  • Предотвращен ущерб на сумму более 503 млн тенге.

Подробности по видам нарушений:

  • Наркотические средства: 34 факта.

  • Оружие и боеприпасы: 48 фактов, включая 2 единицы огнестрельного оружия, 55 единиц холодного оружия и 27 единиц боеприпасов.

  • Топливо: 403 факта.

  • Товары народного потребления: 372 факта на сумму более 825 млн тенге.

  • Валюта: 128 фактов на сумму 1,2 млрд тенге.

  • Браконьерство: 18 фактов в акватории Каспия, изъяты орудия лова и рыба осетровых видов.

Уголовные дела и дальнейшие действия:

  • Возбуждено 9 уголовных дел.

  • Проводятся следственные мероприятия.

  • По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Пресс-служба КНБ РК сообщает о значительных усилиях, направленных на обеспечение безопасности и законности на государственной границе.