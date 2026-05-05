КНБ сообщил о тысячах задержанных и сотнях фактов контрабанды ГСМ на границе

Защита государственной границы: результаты апреля
В апреле Пограничная служба КНБ РК совместно с компетентными органами обеспечила защиту государственной границы и предотвратила множество нарушений законодательства.
Основные результаты:
Задержано 4113 нарушителей, из них 3545 — иностранцы.
Предотвращено 985 фактов незаконного перемещения товаров и грузов.
Изъято более 30 тонн ГСМ.
Предотвращен ущерб на сумму более 503 млн тенге.
Подробности по видам нарушений:
Наркотические средства: 34 факта.
Оружие и боеприпасы: 48 фактов, включая 2 единицы огнестрельного оружия, 55 единиц холодного оружия и 27 единиц боеприпасов.
Топливо: 403 факта.
Товары народного потребления: 372 факта на сумму более 825 млн тенге.
Валюта: 128 фактов на сумму 1,2 млрд тенге.
Браконьерство: 18 фактов в акватории Каспия, изъяты орудия лова и рыба осетровых видов.
Уголовные дела и дальнейшие действия:
Возбуждено 9 уголовных дел.
Проводятся следственные мероприятия.
По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.
Пресс-служба КНБ РК сообщает о значительных усилиях, направленных на обеспечение безопасности и законности на государственной границе.