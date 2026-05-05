Союзники США призвали Европу создать новый мировой порядок после Трампа

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, что будущая архитектура международных отношений будет выстраиваться именно в Европе. По его словам, миру необходимо создать более «справедливую и процветающую» систему на фоне ослабления прежних правил.
Глобальные лидеры пересматривают отношения с США на фоне политики «Америка прежде всего», проводимой президентом Дональдом Трампом, говорится в статье. Его решения, включая введение торговых пошлин, давление на союзников по НАТО и жесткую внешнюю политику, усилили напряженность в традиционных альянсах.
В материале отмечается, что ряд стран стремится усилить координацию между собой, чтобы противостоять переходу к политике «жесткой силы», которую, по их оценке, проводят США и Китай.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в союзах возникло больше напряженности, чем допустимо, и странам необходимо совместно реагировать на изменения. Президент Франции Эмманюэль Макрон также подчеркнул необходимость усиления европейской автономии в сфере обороны.
На этом фоне в НАТО допускают дальнейшее ухудшение отношений с Вашингтоном. По данным источников агентства, США могут сократить военное присутствие в Европе. Ранее Трамп заявлял о возможности вывода 5 тыс. американских военных из Германии и критиковал союзников за недостаточное участие в операции против Ирана.
Несмотря на это, Европа по-прежнему зависит от США в сфере безопасности. По оценкам Bloomberg Intelligence, для усиления оборонного потенциала странам НАТО в Европе потребуется более десяти лет, а ежегодные инвестиции могут достигать $340−720 млрд. В то же время европейские страны наращивают военные расходы и обсуждают расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, технологии и критические ресурсы.
Карни отметил, что союзникам необходимо развивать стратегические возможности совместно с «надежными партнерами», подчеркнув, что «ностальгия не является стратегией».
Ранее Financial Times писала, что страны Европы могут столкнуться с кризисом в сфере безопасности и остаться беззащитными, если США продолжат ослаблять свое присутствие на континенте. Европейские столицы опасаются, что не смогут разработать альтернативы американскому вооружению. В настоящий момент европейские страны занимаются разработкой ряда крылатых ракет наземного базирования и проектируют баллистические ракеты, однако данные проекты находятся на ранней стадии.
В начале апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа рассматривает план «наказания» некоторых членов НАТО. Речь о тех членах альянса, которые Белый дом счел недостаточно полезными в ходе операции Штатов в Иране. План подразумевал вывод американских войск из этих стран и их размещение в тех государствах, которые Вашингтон считает более полезными.
