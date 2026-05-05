30 жителей Дона получили звание «Лучший работник образования Дона»

За большой вклад в развитие системы образования Ростовской области 30 жителям Азова, Донецка, Волгодонска, Каменск-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Багаевского, Белокалитвинского, Егорлыкского, Дубовского, Зерноградского, Зимовниковского, Обливского, Орловского, Неклиновского, Песчанокопского, Советского и Шолоховского районов присвоено звание «Лучший работник образования Дона».
«Это почетное звание получили дончане за заслуги в развитии образовательного комплекса Ростовской области, проработавшие в этой сфере региона не меньше десяти лет, — сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев. — С 2013 года это почетное звание носит уже 600 жителей области».
Диплом и нагрудный знак лучшим работникам образования Дона вручат в этом году в День учителя, сообщает управление информационной политики Правительства Ростовской области.