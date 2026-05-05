Один из солдат удачи выложил видео, на котором за кадром слышны сильный кашель и чихание его сослуживцев-украинцев.
«Командир разместил меня в одном доме с ними. Как же я устал от этого», — подписал ролик наёмник, уточнив, что его раздражает постоянное «чумное» состояние местных.
Под постом более 20 иностранцев поддержали автора. Один из них признался: «Из-за них я не ношу ничего в аптечке, кроме антибиотиков». Другой также употребил слово «чума» для описания эпидемиологической обстановки в ВСУ.
В начале апреля командир 1-го штурмового полка с позывным Перун заявил, что подавляющее число новобранцев имеют положительный ВИЧ-статус, больны сифилисом, гепатитом или открытой формой туберкулёза.
Ранее скандал разгорелся из-за высокой смертности от банальной пневмонии в 425-м полку «Скала». Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала о гибели нескольких военных — семьи винят командование в несвоевременном оказании помощи. Сам Сырский пока не комментирует ситуацию, но подполье докладывает, что инфекции в украинской армии принимают масштабы эпидемии.
