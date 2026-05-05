Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание в промзоне после удара дрона в Киришах локализовали

Пожар в промышленной зоне в городе Кириши Ленинградской области, возникший после атаки беспилотников, локализован, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РБК

Пожар в промышленной зоне в городе Кириши Ленинградской области, возникший после атаки беспилотников, локализован, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению», — написал Дрозденко.

По его словам, основной целью атаки был КИНЕФ — крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие, полное название «Киришинефтеоргсинтез», расположенное в городе Кириши. Завод входит в структуру ПАО «Сургутнефтегаз».

Ночью 5 мая, в 01:25 в Ленобласти объявили опасность БПЛА, тревогу отменили к 4 часам утра.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 289 беспилотников над российскими регионами. Помимо Ленинградской, дроны перехватили над Белгородской, Ростовской, Курской, Рязанской, Московской областями и еще 12 регионами, а также над акваторией Черного моря.

3 мая в результате атаки беспилотников произошло возгорание в морском порту Приморск в Ленинградской области, пожар был ликвидирован. Разлив нефтепродуктов не фиксировали, сообщил тогда Дрозденко.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше