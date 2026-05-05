Возгорание в промзоне после удара дрона в Киришах локализовали

Пожар в промышленной зоне в городе Кириши Ленинградской области, возникший после атаки беспилотников, локализован, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению», — написал Дрозденко.
По его словам, основной целью атаки был КИНЕФ — крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие, полное название «Киришинефтеоргсинтез», расположенное в городе Кириши. Завод входит в структуру ПАО «Сургутнефтегаз».
Ночью 5 мая, в 01:25 в Ленобласти объявили опасность БПЛА, тревогу отменили к 4 часам утра.
За прошедшую ночь силы ПВО сбили 289 беспилотников над российскими регионами. Помимо Ленинградской, дроны перехватили над Белгородской, Ростовской, Курской, Рязанской, Московской областями и еще 12 регионами, а также над акваторией Черного моря.
3 мая в результате атаки беспилотников произошло возгорание в морском порту Приморск в Ленинградской области, пожар был ликвидирован. Разлив нефтепродуктов не фиксировали, сообщил тогда Дрозденко.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».