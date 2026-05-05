Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 5 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 5 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 мая 2026.

Трамп признал, что Украина продолжает терять территории

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News заявил, что Киев продолжает терять территории в противостоянии с Россией. Он назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при Джо Байдене, но выразил уверенность, что ВСУ в состоянии продолжать боевые действия.

Регионы России подверглись массированной атаке украинских дронов

В ночь на 5 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 289 беспилотников. БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Крымом, Татарстаном, Кубанью и над акваторией Азовского моря.

США обстреляли два гражданских судна, погибли пять человек

США обстреляли два гражданских грузовых судна, перепутав их с катерами военно-морских сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 5 мая сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. Погибли пять мирных жителей, которые находились на небольших лодках, следовавших из порта Омана к побережью Ирана.

Макрон объявил о «коллективной тревоге» Европы

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на саммите в Ереване, что государства Европы больше не хотят зависеть от крупных держав. «За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы», — подчеркнул президент Франции.

СМИ сообщили о проходе судна Maersk через Ормузский пролив

Контейнеровоз датской компании Maersk, следовавший под флагом США, преодолел Ормузский пролив в сопровождении американских военных. Об этом 4 мая сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на заявление компании. Коммерческое судно находилось в Персидском заливе с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше