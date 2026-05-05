Трамп заявил, что США забирают с захваченных танкеров большую часть нефти

США забирают большую часть нефти с задержанных в Индийском океане танкеров Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel.
«Большая ее [нефти] часть поступает в Соединенные Штаты», — сказал Трамп.
Ранее президент США говорил, что американские военные при задержании танкеров с иранской нефтью действуют «как пираты».
В ответ постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором обвинил США в «акте агрессии и государственном пиратстве». По утверждению Тегерана, речь идет о захвате двух коммерческих судов Majestic и Tifani и изъятии около 3,8 млн баррелей нефти.
3 мая бывший командующий КСИР Мохсен Резаи назвал США «пиратами» на фоне напряженности в Ормузском проливе и пригрозил ответом, заявив о готовности «противостоять авианосцам».
По данным Bloomberg, на фоне обострения ситуации и возможных переговоров США и Ирана судоходство через пролив резко сократилось — движение почти остановилось, за сутки из Персидского залива вышло лишь одно судно против пяти ранее.
