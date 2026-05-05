WP узнала о подготовке команды Трампа к худшим сценариям на выборах

Администрация Дональда Трампа начала готовиться к возможной победе демократов на промежуточных выборах в конгресс США, которые пройдут в ноябре, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По данным издания, юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев, разъясняя порядок работы конгрессионного надзора и рекомендации по взаимодействию с законодателями. В ходе встреч, которые, по данным издания, длятся около 30 минут, сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы конгресса и какие меры предосторожности соблюдать при ведении переписки.
Собеседники газеты отмечают, что обсуждения проходят на фоне ожиданий возможного поражения республиканцев как минимум в одной из палат конгресса по итогам ноябрьских выборов. «Очевидно, что это весьма вероятно», — заявил один из участников брифинга, назвав разговор «трезвым».
По словам представителя Белого дома, подобные консультации проводятся с начала 2025 года и направлены на соблюдение требований надзора. Однако источники указывают, что в последние недели такие встречи приобрели более выраженный политический контекст в связи с предстоящими выборами.
В администрации Трампа усиливается ощущение риска неблагоприятного исхода голосования, что побуждает готовиться к «худшим сценариям», включая активизацию расследований и вызовов на слушания в случае перехода контроля над конгрессом к демократам, говорится в публикации.
Снижение рейтинга Трампа на фоне экономических последствий конфликта с Ираном и других факторов также усиливает опасения республиканцев. Согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, демократы опережают республиканцев по уровню поддержки на выборах в Палату представителей. Кроме того, рейтинг неодобрения Трампа достиг нового максимума — 62%.
В конце апреля Reuters писал, что республиканцы корректируют кампанию перед промежуточными выборами в ноябре на фоне снижения рейтингов Трампа, роста цен на топливо и затяжного конфликта с Ираном. Партия намерена перейти к стратегии «меньше Трампа» — использовать его мобилизационный эффект, но не делать президента центральной фигурой кампании.
Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года, на них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Также состоятся специальные выборы на вакантные места сенаторов от Огайо и Флориды, которые занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.
По итогам выборов 2024 года под контролем республиканцев оказались и Белый дом, и обе палаты конгресса. Однако в такой ситуации на промежуточных выборах партия президента часто теряет места или даже контроль над одной из палат конгресса. В середине января Трамп отмечал, что недоволен риском потери контроля Республиканской партии над палатой представителей или сенатом США на промежуточных выборах в 2026 году.
