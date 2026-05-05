В Германии назвали последствия отказа США от размещения ракет

Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии создает серьезную угрозу. Об этом заявил высокопоставленный член немецкого парламента от Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию во главе с канцлером Фридрихом Мерцем Метин Хакверди, сообщает Politico.

Источник: AP 2024

«Это решение в конце концов опасно. Оно создает брешь в сдерживании НАТО против России» — сказал Хакверди представляющий Социал-демократическую партию входящую в правящую коалицию Фридриха Мерца.

Ранее лидер партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт назвала отмену размещения американских ракет лучшей новостью для безопасности страны. Она назвала ужасающей мысль о том, что президент США Дональд Трамп оказался бы во главе ракетного комплекса, способного решать вопросы войны и мира в Германии.

По мнению Вагенкнехт, ФРГ не нуждается в американских войсках или наступательном оружии. Вместо этого она призвала вернуться к новой восточной политике, ориентированной на разрядку напряженности и восстановление доверия, чтобы Европа не оказалась втянутой в ядерный конфликт.

