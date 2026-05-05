В Германии назвали последствия отказа США от размещения ракет

Ранее лидер партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт назвала отмену размещения американских ракет лучшей новостью для безопасности страны. Она назвала ужасающей мысль о том, что президент США Дональд Трамп оказался бы во главе ракетного комплекса, способного решать вопросы войны и мира в Германии.