Три человека пострадали при атаке ВСУ на Чебоксары

ВСУ атаковали Чебоксары и его окрестности, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе». По информации Минздрава Чувашии, пострадали три человека.
Изначально Николаев сообщил об одном пострадавшем. «Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.
Николаев добавил, что ситуация находится под его личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте работают оперативные службы.
Позднее в Минздраве уточнили, что число пострадавших выросло до трех. «Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно», — добавили в ведомстве.
В 00:51 мск Росаваиция предупредила об ограничении на полеты в воздушном хабе Чебоксар, а в 2:44 сообщила о снятии ограничений, подчеркнув, что мера вводилась в целях безопасности.
О ночных атаках сообщали также мэр Москвы Сергей Собянин и глава Ленобласти Александр Дрозденко.
