Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Чебоксары

ВСУ атаковали Чебоксары, сообщил губернатор региона. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

Источник: РБК

ВСУ атаковали Чебоксары и его окрестности, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе». По информации Минздрава Чувашии, пострадали три человека.

Изначально Николаев сообщил об одном пострадавшем. «Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Николаев добавил, что ситуация находится под его личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте работают оперативные службы.

Позднее в Минздраве уточнили, что число пострадавших выросло до трех. «Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно», — добавили в ведомстве.

В 00:51 мск Росаваиция предупредила об ограничении на полеты в воздушном хабе Чебоксар, а в 2:44 сообщила о снятии ограничений, подчеркнув, что мера вводилась в целях безопасности.

О ночных атаках сообщали также мэр Москвы Сергей Собянин и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше