Силы ПВО за ночь уничтожили 289 дронов ВСУ над регионами РФ и Азовским морем

Дежурными средствами ПВО минувшей ночью над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом во вторник утром сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что такое количество БПЛА было нейтрализовано в период с 20:00 мск четвертого мая до 07:00 мск пятого мая.
Военные сбили украинские дроны над территориями Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областей.
Кроме того, БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря.