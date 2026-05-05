Трамп пошутил, что покинет должность президента США «через 8 или 9 лет»

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что может остаться президентом на третий срок. Об этом он рассказал, выступая на встрече с представителями малого бизнеса. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
Отвечая на вопрос об одном из положений закона, позволяющем бизнесу списывать расходы на новые объекты, он сказал, что когда он покинет должность лидера Штатов «скажем, через восемь или девять лет, я смогу этим воспользоваться». Заявление вызвало смех в зале.
В США действует 22-я поправка Конституции, согласно которой «ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз».
На счету Трампа два президентских срока. Впервые он попал в Белый дом в 2017 году и оставался главой государства до 2021 года. Во второй раз Трамп стал президентом после выборов в 2024 году. Срок его второго президентского срока завершится в январе 2029-го.
Тем временем, согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, на начало мая уровень неодобрения действий Трампа достиг нового максимума за оба его президентских срока. Рейтинг одобрения Трампа составляет 37% против 62% неодобрения. В феврале эти показатели составляли 39% и ниже соответственно.
Снизилась также оценка экономической политики президента. Одобрение его действий в этой сфере упало до 34%, а по вопросам инфляции — до 27%. Особенно низко оцениваются усилия по снижению стоимости жизни — 23% одобряют, 76% не одобряют.
