Стармер призвал Европу противостоять давлению Трампа

Европа должна противостоять давлению со стороны президента США Дональда Трампа, заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает Би-би-си.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Армении, политик заявил, что «некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться», находятся «не в том положении, в каком нам хотелось бы, чтобы они находились».
«В альянсах существует больше напряжения, чем должно быть, и поэтому очень важно, чтобы мы вместе противостояли этому как группа стран», — сказал он.
В начале апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает план «наказания» отдельных стран НАТО, включая возможный вывод американских войск и их переброску в более «приоритетные» для Вашингтона государства.
Позже Трамп заявил о планах сократить контингент в Германии — речь шла о выводе около 5 тыс. военных. Вместе с этим он допустил, что сокращение будет более масштабным.
The Guardian писал, что европейские лидеры назвали неожиданным решение президента США Дональд Трамп о выводе американских войск из Германия и заявили о необходимости усиления самостоятельной обороны Европы. Премьер-министр Норвегия Йонас Гар Стере и глава правительства Великобритания Кир Стармер заявили о необходимости укрепления европейской роли в НАТО. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также отметила, что сроки объявления стали неожиданностью.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».