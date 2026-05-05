Налет на Кириши в Ленобласти — ПВО сбила 29 дронов, вспыхнул завод

Ночь на 5 мая в Ленинградской области прошла под серией воздушных тревог.

Ночь на 5 мая в Ленинградской области прошла под серией воздушных тревог. Силы ПВО уничтожили 29 беспилотников. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий комплекс в Киришах, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В промышленной зоне предприятия произошло возгорание. Пожар локализован, к утру его ликвидация продолжалась. Данных о пострадавших не поступало.

На время отражения атаки вводились ограничения связи. Также временно приостанавливал работу аэропорт Пулково, часть рейсов была задержана.

Количество уничтоженных целей уточнялось по мере поступления информации. Обстоятельства атаки и возможный ущерб инфраструктуре устанавливаются.

Параллельно под удар беспилотников попали Чебоксары и окрестности. По последним данным, пострадали три человека. Один находится в состоянии средней тяжести и госпитализирован, угрозы жизни нет. Еще двое получили легкие травмы и проходят амбулаторное лечение.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позднее информация была уточнена. На месте работают оперативные службы, ситуация остается под контролем региональных властей.

В 00:51 мск в местном воздушном хабе вводились ограничения на полеты. В 2:44 мск они были сняты после стабилизации обстановки.

