В США оценили, сколько дней Украина продержится без военной помощи

Американские чиновники считают, что Украина не смогла бы просуществовать и двух дней без международной поддержки, пишет FP. Война на Ближнем Востоке поставила под неопределенность поставки ЗРК Patriot Киеву.

Источник: РБК

В США считают, что Украина не продержится и двух дней без военной помощи, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на дипломата из страны, участвующей в PURL.

«Когда я разговариваю с [американскими] чиновниками, они представляют Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и дня-двух без международной поддержки», — сказал он.

Война на Ближнем Востоке поставила под неопределенность поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Киеву, говорится в публикации. «Все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана», — сказал FP один европейский дипломат.

США заверили союзников в передаче уже оплаченных по программе PURL вооружений, однако дальнейшие пакеты помощи не гарантированы. С апреля 2023 года США поставляют Украине ракеты Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет. В июле 2025-го администрация Дональда Трампа изменила схему поставок: вместо прямой передачи ракеты продаются странам НАТО, которые затем передают их Киеву в рамках программы PURL.

При этом Украина испытывает дефицит перехватчиков. В публикации сказано, что стране требуется до 2 тыс. ракет Patriot ежегодно, тогда как за четыре года было поставлено около 600. Эффективность перехвата вместе с тем снизилась примерно до 25% на фоне адаптации российских вооружений.

Дополнительное давление на поставки оказывает использование американских ракет в конфликте с Ираном. В статье говорится, что США уже израсходовали до половины своего арсенала Patriot для защиты от иранских ударов. Кроме того, системы востребованы для других задач, включая возможную оборону Тайваня.

В конце апреля начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot, находящиеся в арсенале ВСУ, испытывают серьезный дефицит боеприпасов. Он добавил, что дефицит также коснулся и других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.

Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет ПВО у Украины могут закончиться в любую неделю. По его словам, в настоящее время ракеты ПВО для Украины важнее, чем системы противовоздушной обороны.

Reuters в начале марта уже писал, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО на фоне военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата анонимно заявили агентству, что, если операция затянется, это может усложнить поставки Киеву по программе PURL.

