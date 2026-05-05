В США оценили, сколько дней Украина продержится без военной помощи

В США считают, что Украина не продержится и двух дней без военной помощи, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на дипломата из страны, участвующей в PURL.
«Когда я разговариваю с [американскими] чиновниками, они представляют Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и дня-двух без международной поддержки», — сказал он.
Война на Ближнем Востоке поставила под неопределенность поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Киеву, говорится в публикации. «Все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана», — сказал FP один европейский дипломат.
США заверили союзников в передаче уже оплаченных по программе PURL вооружений, однако дальнейшие пакеты помощи не гарантированы. С апреля 2023 года США поставляют Украине ракеты Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет. В июле 2025-го администрация Дональда Трампа изменила схему поставок: вместо прямой передачи ракеты продаются странам НАТО, которые затем передают их Киеву в рамках программы PURL.
При этом Украина испытывает дефицит перехватчиков. В публикации сказано, что стране требуется до 2 тыс. ракет Patriot ежегодно, тогда как за четыре года было поставлено около 600. Эффективность перехвата вместе с тем снизилась примерно до 25% на фоне адаптации российских вооружений.
В конце апреля начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot, находящиеся в арсенале ВСУ, испытывают серьезный дефицит боеприпасов. Он добавил, что дефицит также коснулся и других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.
Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет ПВО у Украины могут закончиться в любую неделю. По его словам, в настоящее время ракеты ПВО для Украины важнее, чем системы противовоздушной обороны.
Reuters в начале марта уже писал, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО на фоне военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата анонимно заявили агентству, что, если операция затянется, это может усложнить поставки Киеву по программе PURL.
