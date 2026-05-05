В 12 российских аэропортах приостановили полеты

В 12 аэропортах России с начала ночи 5 мая ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.
Меры приняты в воздушных хабах Ижевска, Перми (Большое Савино), Орска, Самары (Курумоч), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Оренбурга, Уфы, Тамбова (Донское), Чебоксар.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщениях Росавиации.
Глава Пензенской области Олег Мельниченко тем временем предупредил о введенном в регионе плане «Ковер».
Кроме того, на момент публикации ограничения на полеты действуют в аэропортах Пскова, Нижнего Новгорода (Чкалов), Ярославля (Туношна), Череповца, Волгограда.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».