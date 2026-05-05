Повторный удар ВСУ по Чебоксарам — сохраняется угроза, есть раненые

После ночной атаки по Чебоксарам зафиксированы повторные удары. Власти заявили о сохраняющейся угрозе и продолжающейся работе экстренных служб.
По данным на утро, в результате первой серии ударов пострадали три человека. Один находится в состоянии средней тяжести и госпитализирован, угрозы жизни нет. Еще двое получили легкие травмы и проходят амбулаторное лечение.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах и следовать указаниям спецслужб. Ситуация находится под постоянным контролем, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Первая волна атаки произошла около 2:30 мск. После этого удары возобновились.
Всего за ночь средствами противовоздушной обороны ВС РФ были уничтожены 289 беспилотников над рядом регионов. Атаки зафиксированы в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Московском регионе, Крыму, Татарстане и Краснодарском крае.
Читайте также: Сбили 10 дронов в Ростовской области — поврежден частный дом.