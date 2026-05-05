Над Ленинградской областью сбили 18 дронов

Силы ПВО перехватили 18 дронов над Ленинградской областью, сообщает глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
«Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника», — говорится в сообщении.
Позже он добавил, что в промзоне в Киришах в результате атаки вспыхнул пожар. Специалисты МЧС и «Леноблпожспас» приступили к ликвидации возгорания, подчеркнул он.
В 1:25 Дрозденко предупредил об объявленной в Ленобласти воздушной атаке.
Росавиация тем временем сообщила об ограничении полетов в аэропорту Пулково, уточнив, что меры приняты в целях безопасности.
До того, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о двух сбитых БПЛА с полуночи 5 мая. Также ВСУ атаковали Чебоксары, пострадал один человек.
