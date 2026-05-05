США нанесли удар по судну наркокартелей в Карибском море

«Четвёртого мая объединённая группировка “Южное копьё” нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», — говорится в сообщении.
Военные заявляют, что в результате удара погибли два человека, которых в сообщении назвали «наркотеррористами». Отдельно подчёркивается, что американская сторона потерь не понесла — личный состав в ходе операции не пострадал.
Ранее в восточной части Тихого океана ранее была проведена аналогичная операция американских военных против судна, которое использовалось для перевозки наркотиков. Удар был нанесён 26 апреля в рамках действий объединённой оперативной группы «Южное копьё».
