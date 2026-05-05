Московский суд заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева (признан в России иноагентом), сказано на портале судов общей юрисдикции российской столицы. Решение вступит в силу 8 мая.
Пономарева обвиняют по статьям 330.1, ч. 2 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и 284.1, ч. 3 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России»).
МВД России в середине марта объявило правозащитника в розыск. В карточке розыска было указано, что 84-летнего Пономарева разыскивают «по статье УК». Какой именно — не уточнялось.
В апреле 2022-го Пономарев сообщил о своем отъезде из России. За полтора месяца до этого в Москве на него попытались напасть неизвестные.
Министерство юстиции внесло Льва Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года. Он стал первым физическим лицом в этом списке.
В 2019-м движение «За права человека» (признано Минюстом иностранным агентом и ликвидировано), которое возглавлял правозащитник, было повторно внесено в реестр иноагентов. Впервые организация оказалась в перечне в 2014-м, но спустя год Минюст согласился исключить ее из реестра. Решение о повторном включении в список иноагентов ведомство приняло по итогам внеплановой проверки.
Следующие несколько лет организация существовала без юрлица. После этого, в 2021-м, Пономарев объявил о ее окончательной ликвидации.
