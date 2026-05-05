В Казахстане произошел пожар на заводе «Казцинк»

Пожар произошел на территории завода «Казцинк» в Усть-Каменогорске. Пострадали четыре человека. Возгорание потушили, сообщило МЧС Казахстана.

По данным ведомства, на заводе случился взрыв пылеулавливающего устройства. При пожаре обрушилась часть здания. Пострадавших госпитализировали. На месте развернут оперативный штаб. В тушении задействовали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов взял дело о пожаре на личный контроль. «Я дал необходимые поручения по взрыву в городе Усть-Каменогорске МЧС, министерству экологии и акимату области. Они примут необходимые меры и доложат мне», — сказал господин Бектенов на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

ТОО «Казцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана. Занимается производством цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках.

