Обама рассказал, что его удивило в Трампе на первой встрече в Белом доме

Обама рассказал изданию, что больше не питает иллюзий насчет Трампа. The New Yorker отмечает, что теперь бывший президент мало что может сделать, и напоминает о его фразе, произнесенной в адрес одного из тех, кто его освистал на улице: «Сэр, я уже не президент Соединенных Штатов. Поэтому нет смысла на меня кричать». В другие моменты, пишет издание, Обама сравнивает себя с Майклом Корлеоне из фильмов «Крестный отец», которому не удалось вырваться из семейного бизнеса, и говорит: «Как только я думал, что выбрался, меня снова втянули».