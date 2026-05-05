Обама рассказал, что его удивило в Трампе на первой встрече в Белом доме

Трамп проявил равнодушие при попытках Обамы поговорить о КНДР и России. Они пообщались в Белом доме в 2016 году на традиционной встрече уходящего и избранного президента.

Источник: AP 2024

Бывший президент США Барак Обама рассказал о впечатлении, котором оставил Дональд Трамп, посетивший в 2016 году Белый дом по традиции как победивший на президентских выборах кандидат. Его слова приводит The New Yorker.

«Обама встретился с Трампом во время традиционного пред-инаугурационного визита в Овальный кабинет, его поразило, насколько необразованным и нелюбопытным был избранный президент», — говорится в публикации.

Со слов Обамы, Трамп показался ему равнодушным к разговорам о потенциальных угрозах национальной безопасности со стороны Северной Кореи и России. Республиканец, как сказано в статье, предпочитал хвастаться числом участников своих предвыборных митингах.

Кроме того, на встрече Обама предложил Трампу сохранить несколько его политически достижений, включая Закон о доступном здравоохранении (Obamacare) и ядерную сделку с Ираном. Трамп пообещал над этим подумать. Обама не исключил, что тот был серьезен.

Первый президентский срок Трампа начался в январе 2017 года после победы над Хиллари Клинтон на ноябрьских выборах. По результатам голосования коллегии выборщиков он получил 304 голоса против 227 у Клинтон. Встреча с Обамой в Белом доме состоялась 10 ноября 2016 года.

Обама рассказал изданию, что больше не питает иллюзий насчет Трампа. The New Yorker отмечает, что теперь бывший президент мало что может сделать, и напоминает о его фразе, произнесенной в адрес одного из тех, кто его освистал на улице: «Сэр, я уже не президент Соединенных Штатов. Поэтому нет смысла на меня кричать». В другие моменты, пишет издание, Обама сравнивает себя с Майклом Корлеоне из фильмов «Крестный отец», которому не удалось вырваться из семейного бизнеса, и говорит: «Как только я думал, что выбрался, меня снова втянули».

На вопрос, размышляет ли он над тем, что ли было сделать что-то еще, Обама ответил: «Я думаю об этом каждый день».

Трамп и Обама ранее неоднократно критиковали и высмеивали друг друга. В феврале Трамп обвинил своего предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него и призвал арестовать Обаму. «Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — заявил Трамп.

Тогда же на странице Трампа в Truth Social появился видеоролик, на котором Барак Обама с женой Мишель предстают в образе двух обезьян. Белый дом быстро удалил ролик и отверг обвинения в расизме. Там объяснили, что это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев». Сам Обама назвал ситуацию «клоунским шоу».

При этом за год до этого Обаму и Трампа видели вместе на похоронах 39-го лидера страны Джимми Картера. Они сидели рядом и в ожидании начала церемонии разговорились. Во время беседы они много улыбались, жестикулировали и что-то обсуждали. По данным ABC News, Трамп предложил бывшему главе государства сыграть в гольф.

