Владимир Путин наградил шестерых выдающихся свердловчан

Президент РФ Владимир Путин наградил шестерых выдающихся жителей Свердловской области. Соответствующий указ был подписан 4 мая 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации.
— За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Григорчук Анна Андреевна и Владимир Сергеевич, а также Киричай Ольга Александровна и Илья Николаевич, — рассказали в Департаменте информационной политики региона.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил профессор кафедры Института психолого-педагогического образования Уральского государственного педагогического университета Эвальд Зеер.
Кроме того, за профессиональные заслуги медалью «За храбрость» II степени была награждена Берлина Анастасия — фельдшер медико-санитарной части № 32 в Заречном.