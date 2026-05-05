Иран заявил, что судоходство в Ормузе оказалось под угрозой из-за нарушения перемирия

ТЕГЕРАН, 5 мая. /ТАСС/. Безопасное судоходство в Ормузском проливе оказалось под угрозой из-за нарушения со стороны США и их союзников режима прекращения огня и введения морской блокады против Ирана.

Источник: Reuters

Об этом заявил спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

«В Ормузском проливе постепенно устанавливается новый баланс сил. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой со стороны США и их союзников из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады», — написал он в Х.

По мнению Галибафа, сохранение текущей ситуации для США абсолютно невыносимо, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
