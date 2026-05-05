Трамп признал продолжающуюся утрату территорий Украиной

Территориальный вопрос — один из самых сложных на переговорах России и Украины по урегулированию. Спорным остается статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признавать которые российскими власти Украины отказываются. США, в свою очередь, призывают украинскую сторону вывести войска из оставшихся под их контролем частей ДНР. Россия настаивает на выводе ВСУ из всех четырех областей. В качестве альтернативы рассматривалось создание демилитаризованной свободной экономической зоны на Донбассе, однако Украина эту инициативу отклонила.