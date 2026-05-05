Иран высмеял Трампа — указали на ошибку с картами UNO

Трамп разместил фото, на котором держит сильные карты из игры. При этом в самой игре победа присуждается участнику, у которого остается меньше карт.
В ответ иранские дипломаты отметили, что у них «меньше карт», сопроводив публикацию изображением улыбающегося генерала с четырьмя картами в руках.
Пост появился на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Ранее Трамп объявил о начале операции по оказанию помощи судам, стремящимся покинуть акваторию.
После этого в Иране предупредили о готовности к действиям в случае приближения американских сил. Сообщалось также о предупредительных выстрелах в сторону кораблей, пытавшихся пройти через пролив.
Читайте также: США обстреляли гражданские суда — есть погибшие.