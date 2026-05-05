«Ведомости» узнали о возможной отставке прокурора Приморского края Столярова

Сергей Столяров родился в 1977 году в Орле, где окончил юридический институт МВД России. До 1998 года он работал в органах внутренних дел, затем с 2002 по 2005 год занимал должность зампрокурора Карачевского района Брянской области. До 2017 года Сергей Столяров был прокурором 3-го отдела управления прокуратуры Москвы по надзору за процессуальной деятельностью ОВД, заместителем Преображенского прокурора Москвы, начальником 3-го отдела управления и начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Москвы.