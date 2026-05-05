Терпение Европы на исходе — требуют ответа на действия Трампа

В Европе нарастает недовольство действиями президента США Дональда Трампа. Часть политиков выступает за жесткий ответ, тогда как в Германии звучат и призывы к более осторожной линии.
Отдельные представители бундестага заявляют о недопустимости дальнейших уступок Вашингтону и необходимости выработки контрмер. По их оценке, такие шаги должны продемонстрировать зависимость США от стабильной мировой торговли, пишет Politico.
В правящей коалиции Германии также поддерживают возможность применения инструментов Евросоюза против экономического давления. Речь идет о мерах, направленных на защиту интересов объединения.
В европейских институтах подчеркивают, что сохраняют различные варианты реагирования.
Ранее Дональд Трамп критиковал союзников по НАТО, заявляя, что они не поддержали США в момент начала военных действий против Ирана. Он также утверждал, что до его прихода к власти Соединенные Штаты несли основную финансовую нагрузку в альянсе.
Кроме того, Трамп обвинял европейские страны в ситуации вокруг Украины, отмечая, что происходящее не затрагивает интересы США.
