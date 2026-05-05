Мерц пытается сгладить гнев Трампа, пишут СМИ

Politico: Мерц сглаживает гнев Трампа, начиная говорить то, что понравится ему.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, столкнувшись с рядом последствий на фоне возникшей напряженности с Вашингтоном, пытается сгладить гнев президента США Дональда Трампа, прибегнув к знакомой тактике — говорить то, что понравится американскому лидеру, пишет газета Politico.

Мерц заявил ранее, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного контингента США в ФРГ. Позднее Трамп заявил о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС.

«После опасной взбучки со стороны Вашингтона канцлер (ФРГ — ред.) возвращается к знакомой тактике, говоря то, что нравится слышать президенту США», — пишет издание.

Как отмечает Politico, на фоне возможности введения новых пошлин со стороны США в отношении немецкой автопромышленности и сразу после угрозы вывода американских сил из Германии Мерц «дал обезоруживающе примирительный ответ», признав, что «Трамп, по сути, прав».

В частности, издание указывает на реакцию Мерца на анонсированные пошлины США. Ранее в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ назвал их ударом по всей Европе, при этом он отметил, что не склонен драматизировать ситуацию, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге. Помимо этого Мерц заявил, что, несмотря на его разногласия с Трампом по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше