Мерц пытается сгладить гнев Трампа, пишут СМИ

В частности, издание указывает на реакцию Мерца на анонсированные пошлины США. Ранее в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ назвал их ударом по всей Европе, при этом он отметил, что не склонен драматизировать ситуацию, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге. Помимо этого Мерц заявил, что, несмотря на его разногласия с Трампом по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО.