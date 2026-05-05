На Западе забили тревогу из-за решения Швеции в отношении России

В марте некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса «Барометр доверия» отметила, что доверие шведов к НАТО резко снизилось. Согласно результатам опроса, на данный момент 48 процентов шведов доверяют альянсу. Этот показатель снизился на десять пунктов по сравнению с исследованием прошлого года.