На Западе забили тревогу из-за решения Швеции в отношении России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО поставило страну под угрозу при возможном конфликте с Россией, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.
Он добавил, что этим шагом, равно как и заключением соглашения с США о размещении американских сил, политики превратили страну из мирной и безопасной в нечто прямо противоположное.
«[Министр обороны] Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни. С американскими базами в Швеции теперь всегда будет существовать риск (стать целью при военном столкновении России и альянса — Прим. Ред.)…» — сказал Берн.
В марте некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса «Барометр доверия» отметила, что доверие шведов к НАТО резко снизилось. Согласно результатам опроса, на данный момент 48 процентов шведов доверяют альянсу. Этот показатель снизился на десять пунктов по сравнению с исследованием прошлого года.