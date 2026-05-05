Tasnim: пять человек погибли при атаке США на суда в Ормузском проливе

США атаковали два грузовых судна в Ормузском проливе. Погибли пять человек, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах.
«Ни один из боевых кораблей КСИР не был поражен. Было проведено расследование на основе информации из местных источников… Было установлено, что американские агрессивные силы атаковали два небольших судна», — утверждает неназванный источник.
Из-за начатой США и Израилем в феврале военной операции Иран заблокировал Ормузский пролив. Накануне военно-морской флот КСИР пресек попытку эсминцев США и Израиля войти в пролив. По информации портала Axios, силам США разрешили атаковать угрожающие судам цели.