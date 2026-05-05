США заявили о перехвате 50 торговых судов с начала морской блокады Ирана

«По состоянию на сегодняшний день американские силы перенаправили 50 коммерческих судов для обеспечения соблюдения режима блокады», — говорится в сообщении.
США патрулируют территории в том числе с помощью эсминца с управляемым ракетным вооружением USS Pinckney (DDG 91).
США ввели блокаду в отношении связанных с Ираном судов в Ормузском проливе 13 апреля. В конце месяца президент США Дональд Трамп отдал приказ военно-морским силам страны открывать огонь на поражение и топить любое судно, пытающееся установить мины в акватории пролива.
4 мая Трамп приказал блокировать Ормузский пролив для всех судов. Ограничения касаются не только иранских судов, но и тех, что заплатили Ирану за проход по проливу.
В Пентагоне сообщали, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через водную артерию.
